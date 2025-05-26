Жизнь В начале недели Украину накроют грозовые дожди, но температура резко поднимется

2025-05-26 08:23

В понедельник, 26 мая, кратковременные дожди ожидаются в северных, большинстве западных, центральных, а также в Одесской и Николаевской областях. Днем местами возможны грозы, в Житомирской, Винницкой и Одесской областях - сильные дожди. На остальной территории - без осадков. Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина в Укргидрометцентре.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем на Левобережье порывы 15-20 м/с.

Температура в западных, Житомирской и Винницкой областях: ночью 4-9°, днем 12-17°. На остальной территории: ночью 12-17°, днем 19-24°, на востоке и юго-востоке - до 25-30°.

В Киеве 26 мая - кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью около 15°, днем 19-21°.

По информации Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, самая высокая температура в Киеве 26 мая фиксировалась в 2007 году - 32,7°, самая низкая - 2,7° в 1944 году.

Уже во вторник, 27 мая, дожди ожидаются на Правобережье и в Крыму. Ночью сильные осадки возможны в Житомирской, Киевской, Черкасской и Одесской областях, днем - в Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой. На остальной территории - местами небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем на Левобережье и в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных, Житомирской и Винницкой областях: ночью 6-11°, днем 14-19°. На остальной территории: ночью 12-17°, днем 18-23°, на востоке - 24-28°.

В Киеве 27 мая дожди. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью около 15°, днем 20-22°.

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