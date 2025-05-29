ВОЙНА В Украине Сталі відомі деталі та особливості нової дронової атаки ворога

2025-05-29 13:35

У ніч проти 29 травня війська росії атакували Україну 90 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знешкодили 56 дронів. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Особливістю повітряного удару стало те, що росіяни атакували об’єкти на прифронтових територіях.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Протиповітряною обороною знешкоджено 56 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півночі країни. 10 - збито вогневими засобами ураження, 46 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.


Зафіксовано влучання у дев'яти прифронтових локаціях в Сумській, Харківській та Донецькій областях.

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Україна нанесла нищівні удари по чотирьом важливим військово-промисловим об’єктам на росії 2025-05-29 10:27
У Дніпрі екс-керівницю обласної МСЕК судитимуть за приховування понад 3,2 млн доходів 2025-05-28 11:28