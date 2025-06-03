Життя Погода на початок червня в Україні: зливи з грозами чергуватимуться з сухими та спекотними днями

2025-06-03 08:24

У перші дні червня в Україні очікується мінлива погода: зливи з грозами чергуватимуться з сухими й спекотними періодами. Про цеповідомляє Укргідрометцентр.

3 червня вночі дощитиме на північному заході, а вдень - у західних, північних і центральних регіонах. Подекуди можливі грози, град і шквали до 15-20 м/с. На півдні й сході країни опадів не очікується.

Температура вночі становитиме 13-18°, вдень - 23-28°, у південних і східних областях - до +31°, на заході трохи прохолодніше - 20-25°.

У Києві вночі буде сухо, вдень пройдуть короткочасні дощі з грозами. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура: вночі 16-18°, вдень 25-27°.

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