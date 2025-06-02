Життя Що покаже Національна опера України у червні 2025 - репертуар, афіша, замовлення квитків

2025-06-02 10:27

Червень в Національній опері України щедрий на визначні події! Це і довгообіцяна та довгоочікувана прем’єра балету «Норовлива донька», прем’єра «Кантати часів війни», і неймовірні міжнародні проєкти та бенефіс зірки світовою оперної сцени Людмили Монастирської. Ну, і, звичайно ж, на глядачів очікують кращі зразки українського та світового репертуару оперної та балетної класики. І хоча вистави все ще залишають виключно «денними» (інформація про початок вистави указана в афіші та на сайті театру), а кількість глядачів в залі все ще обмежена, ніхто і ніщо не завадить радіти від зустрічі з улюбленими артистами та виставами!

В червневій афіші театру неймовірно цікавих і важливих подій безліч – і ось лише декілька з них:

5 червня (четвер) о 17:00 - балет «Дама з камеліями» у постановці Аніко Рехвіашвілі. ПОНОВЛЕННЯ 4-й прем’єрний показ.

Лібрето Аніко Рехвіашвілі та Олексія Баклана за мотивами однойменного роману Александра Дюма. Музична редакція Олексія Баклана та Аніко Рехвіашвілі. Аранжування фортепіанних творів Л. В. Бетховена Мирослава Скорика.

Хореографія балету «Дама з камеліями» винятково авторська, немає жодних паралелей із вже існуючими хореографічними версіями, значно збагачена сучасною пластикою, що дозволяє віднести перший показ вистави до статусу світової прем’єри. Загальне балетмейстерське вирішення вистави також є нестандартним. Особливість київської постановки – не виклад відомого роману. На думку Аніко Рехвіашвілі, балет «Дама з камеліями» – це самостійна балетна драма, в основі якої переплетіння сюжетної лінії роману із реальною історією із життя письменника. Це історія кохання автора до однієї з найвитонченіших жінок Парижа, куртизанки Марі Дюплессі, її короткого, але яскравого життя, трагічної і такої передбачуваної загибелі. Це історія про жертву заради чоловіка. Історія реальної жінки, яка через кохання пізнала саму себе. «Постановка нова у повному розумінні цього слова, – розповідала Аніко Рехвіашвілі. – Це новий підхід до музичної концепції. Ми не адаптуємо музичний матеріал до опери «Травіата» Дж. Верді, хоча це очікувано. Не використовуємо твори одного автора, наприклад, Шопена чи Ліста, як це робили інші постановники, які до нас інтерпретували роман А. Дюма. В нашій виставі звучить музика Л. Бетховена, І. Брамса, І. Пахельбеля, Г. Форе, Е. Елгара».

На думку Олексія Баклана, відмова від музичного матеріалу Дж. Верді зумовлена в основному тим, що постановники не хотіли запропонувати глядачеві «протанцьовану оперу», розуміючи, що більш досконалішу, ціліснішу «конструкцію», ніж створив геніальний композитор «Травіати», створити неможливо. Основна музика, яка звучить у балеті, – це твори Бетховена. Вистава побудована на суто класичній музичній основі. Постановників зацікавили «дзеркальні паралелі»: теперішні пластичні і віртуальні засоби виразності та класична музика, історія, яка була написана у середині XIX століття, та сучасна театральна мова, якою ця історія розповідається.

В головних партіях: Анастасія Шевченко (Марі Дюплессі, паризька куртизанка), Даниїл Пащук (Александр, молодий письменник), Ілля Морозов (Герцог де Гіз), Руслан Авраменко (Александр, батько молодого письменника), Олександра Панченко (Кларисс, юна дівчина), Людмила Мельник (Нінон, мати Кларисс) та ін. Диригент – Олексій Баклан.

7 червня (субота) о 15:00 – міжнародний мистецький проєкт «Музика заради миру» за участю видатних музикантів України, Австрії, Німеччини та США.

Цей мистецький проєкт є акцією вшанування пам’яті жертв війни та водночас актом солідарності міжнародної мистецької спільноти з Україною.

Понад 150 артистів на одній сцені виконають Реквієм Вольфганга Амадея Моцарта та «Кантату часів війни» Йорга Відманна.



- В. А. Моцар «Реквієм».

Виконавці: хор, оркестр, солісти Національної опери України: сопрано – Лілія Гревцова, мецо-сопрано – Ірина Петрова, тенор – Олександр Нікіфоров, бас – Сергій Ковнір. Диригент – Микола Дядюра. Хормейстер – Богдан Пліш.

- Й. Відманн «Кантата часів війни» (Cantata in tempore belli) ПРЕМ’ЄРА

Німецький кларнетист, диригент та композитор Йорг Відманн, що входить до трійки найбільш виконуваних сучасних композиторів світу, – вирішив написати музику про війну, використовуючи тексти німецьких поетів різних століть та тексти з Біблії. Світова прем’єра «Кантати» відбулася за участі хору Капели Лятошинського та Гамбурзького державного оркестру під орудою Кента Нагано у лютому 2025 року в Ельбській філармонії (м.Гамбург).

До прем’єрного виконання «Кантати» в Україні залучені хор та оркестр Національної опери України, хор Капели Лятошинського Національного будинку музики, солістка - Іда Алдріан (Австрія), хормейстер – Богдан Пліш, диригент - Кент Нагано (США). На прем’єрі буде присутній і сам композитор Йорг Відманн.

Приїзд маестро Кента Нагано в Україну є справжньою подією в світі мистецтва. З 2015 року Нагано є генеральним музичним директором і головним диригентом Гамбурзької державної опери та генеральним музичним директором Гамбурзького державного філармонічного оркестру. Він є почесним диригентом Берлінського симфонічного оркестру Німеччини з 2006 року, Кончерто Кельн з 2019 року, Монреальського симфонічного оркестру з 2021 року та Державного оркестру Гамбурзької філармонії з 2023 року. Кент Нагано регулярно працює з провідними міжнародними оркестрами: симфонічним оркестром Баварського радіо, філармонічним оркестром Радіо Франції, оркестром Національної опери в Парижі, Чиказький і Детройтський симфонічні оркестри, Віденський симфонічний оркестр. В рамках проєкту «Музика заради миру» маестро Нагано вперше диригуватиме симфонічним оркестром Національної опери України.

Ще однією особливістю заходу є залучення до ролі читця в «Кантаті» Відманна відомої української правозахисниці Олександри Матвійчук, лауреатки премій імені Василя Стуса та «Захисник демократії», голови організації «Центр громадянських свобод», що була нагороджена Нобелівською премією миру 2022 року. Вочевидь, голос Олександри, який з різних міжнародних майданчиків нагадує світу про людський вимір війни, необхідність побудови справедливого миру та притягнення до відповідальності злочинців, підсилить головний меседж проекту – шукайте миру і невтомно поривайтесь до нього! (Псалом 34).

Проєкт реалізується Міністерством культури та стратегічних комунікацій України, Національної опери України імені Т. Г. Шевченка, Національним будинком музики, Благодійного фонду Марії Дідковської «Відкрита музика міста».

Головним партнером проекту є Посольство Федеративної республіки Німеччина в Україні.

12 червня (четвер) о 17:00 та 13 червня (п’ятниця) о 17:00 – ПРЕМ’ЄРА балету «La Fille mal gardée» (Норовлива донька) на музику Луї- Жозефа Фердинана Герольда в хореографії сера Фредеріка Аштона.

Музичне аранжування Джона Ланчбері, художнє оформлення сера Оскара Ланкастера. Балетмейстер-постановник – Жан Крістоф Лесаж, диригент-постановник – Віктор Олійник.

«La Fille mal gardée» (Норовлива донька) — шедевр балетної класики у хореографії Фредеріка Аштона, створений 1960 року для Королівського балету, Ковент-Гарден у Лондоні на музику Фердінанда Герольда в оркестровці Джона Ланчбері. Це одна з найтепліших і найдотепніших історій у класичному балеті, сповнена гумору, ніжності та енергії сільського життя.

Сьогодні ця версія є частиною репертуару провідних театрів світу — Королівського балету в Лондоні, Паризької опери, Австралійського балету, American Ballet Theatre, San Francisco Ballet, Національного балету Канади, Голландського національного балету та інших.

18 лютого 2024 року в театрі The London Palladium Іван Путров організував благодійний балетний гала-вечір «Dance for Ukraine» за участі провідних артистів Королівського балету Великої Британії, світових зірок балету та провідних солістів Національної опери України.

Метою цієї події була підтримка учнів танцю в Україні та зробити можливим подарунок - балету «La Fille mal gardée» (Норовлива донька) Національній опері України, як акт підтримки та культурної солідарності Британії з Україною.

За підтримки Івана Путрова та фонду Inspiration in Motion (фінансування та організація), а також завдяки сприянню Жана-П’єра Гаскета (правовласник хореографії), The Frederick Ashton Foundation, Михайла Баришникова та інших друзів України, ця постановка увійде на багато років в репертуар Національного Балету України.

Це непересічна культурна подія, яка поєднує класичну спадщину, благодійність і міжнародну підтримку українського мистецтва.

У виконавських складах в різні прем’єрні дні заявлені: Ілона Кравченко, Микита Сухоруков, Катерина Курченко, Володимир Кутузов, Олександр Габелко, Даніїл Сілкін, Клеман Гійом, Євген Логвиненко та ін.

18 червня (середа) о 17:00 – Звітний концерт здобутків освіти Київської муніципальної академії танцю імені С.Лифаря у виконанні учнів та студентів академії.

24 червня (вівторок) о 18:00 – Симфонія №5 (до-дієз мінор) Густава Малера Малер написана композитором у 1901-1902 рр. і вперше прозвучала 18 жовтня 1904 року в Кельні. Це найвідоміша симфонія Малера.

Цього разу на сцені Національної опери України цей твір прозвучить у виконанні Національного симфонічного оркестру України, Національного ансамблю солістів «Київська камерата» під орудою Кері-Лінн Вілсон (США, Канада).

26 червня (четвер) о 17:00 – Вечір одноактних балетів.

• «Пахіта» — балет на музику Едуара Дельдевеза з музичними додатками Людвіга Мінкуса. Літературною основою балету послужила новела Мігеля Сервантеса «Циганочка».

• «Рапсодія кохання» на музику Джоржа Гершвіна у постановці Ярослава Ткачука. ДРУГИЙ ПРЕМЄРНИЙ ПОКАЗ

Музика, що надихає… Танець, котрий закохує… Чи може людина жити без почуттів? Це ми знаходимо любов чи вона сама знаходить нас? Музика видатного американського композитора та піаніста Джорджа Гершвіна у поєднанні з віртуозною балетною технікою і грацією занурять глядача у світ справжнього мистецтва. Легендарна «Rhapsody in Blue/Рапсодія у блюзових тонах» поєднає в єдине ціле кілька неповторних історій кохання. В головних партіях: найромантичніше балетна пара Тетяна Льозова та Ярослав Ткачук (Перша пара), Анастасія Шевченко та Володимир Кутузов (Друга пара) та ін.

• «Болеро» Моріса Равеля у постановці Анатолія Шикери з незмінним успіхом йде на сцені Національної опери України уже понад 50 років.

27 червня (п’ятниця) о 17:00 – До ювілею зірки світової оперної сцени Людмили Монастирської - опера Дж.Верді «Трубадур».

Людмила Монастирська — одна з найвідоміших солісток світової оперної сцени, народна артистка України, лауреатка Шевченківської премії, володарка численних престижних музичних нагород. Вона — примадонна Національної опери України та кавалер ордена «Зірка Італії», визнана далеко за межами країни, але завжди залишається вірною своєму українському корінню. Голос Людмили Монастирської - рідкісний тип spinto soprano - звучить на сценах найпрестижніших театрів світу: «Ла Скала» (Італія), «Ковент-Гарден» (Велика Британія), «Метрополітен-Опера» (США), «Дойче Опера» (Німеччина) та інших. Сьогодні закордонна критика називає співачку новою зіркою світового вокалу, називаючи її «Королевою нюансу» та «Королевою піанісимо», а ще наступницею традицій Соломії Крушельницької, Марії Каллас, Монсеррат Кабальє, пророкуючи їй блискуче майбутнє. На думку генерального директора «Метрополітен-опера» Людмила Монастирська краща Аїда за останні 50 років. А наразі вектор уваги ЗМІ та критиків змістився на Норму в опері «Норма» В.Белліні, в якій найвідоміша арія «Каста Діва» довгий час вважалася візитівкою Марії Каллас - тепер критики (і закордонні. і наші тут солідарні) вважають, що Людмила Монастирська своїм виконанням перевершила Марію Каллас. В 2015 році співачка була номінована The International Opera Awards.

Особливий резонанс мала поява української оперної зірки в 2022 році в нью-йоркській «Метрополітен-опера» в партії «Турандот» - тоді вона вийшла на сцену з українським прапором на плечах, замінивши проросійську виконавицю. Цей виступ став символом незламності української культури.

Попри щільний графік виступів однієї з найбільш затребуваних лірико-драматичних сопрано у світі, щедро обдарованої талантом української красуні, який розписано на роки наперед, співачка залишається відданою Україні і продовжує виступати на рідній сцені.

Партію Леонори в «Трубадурі» Людмила уже співала безліч разів на найпрестижніших сценах світу, а от в постановці Віталія Пальчикова на сцену Національної опери України співачка вийде вперше – і бенефіс, і дебют!

Цього разу на сцену разом з ювіляркою вийдуть: Олег Злакоман (Манріко), Олександр Мельничук (Граф ді Луна), Анжеліна Швачка (Азучена) та ін. Диригент – Микола Дядюра.

29 червня (неділя) о 15:00 – Концерт «Музи Пуччіні» - Спільний українсько-італійський мистецький проєкт у співробітництві з Посольством Італії в Україні та Італійським інститутом культури в Україні з Національною оперою України за участю закордонних зірок.

Важливо!

У випадку повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття у приміщенні гардероба, розташованого поверхом нижче під фоє партеру.

Детальну інформацію щодо складу виконавців (можливі зміни) та продажу квитків можна дізнатися на офіційному сайті театру.

Квитки на вистави надходять у продаж поступово (зазвичай за 2 тижні до вистави) і придбати їх можна онлайн та у касах театру.



Національна опера України гарантує піднесений настрій за будь-яких обставин!