ВІЙНА В Україні До Коаліції радіоелектронної боротьби офіційно приєдналися ще п’ять розвинених країн

2025-06-06 12:29

До Коаліції радіоелектронної боротьби (РЕБ) офіційно приєдналися ще п’ять країн - Бельгія, Швеція, Італія, Туреччина та Естонія, підписавши відповідний додаток до Листа про наміри. Про це  повідомив міністр оборони України Рустем Умєровза результатами засідання Контактної групи з питань оборони України.

"Коаліцію РЕБ було утворено у квітні цього року за ініціативи України, Німеччини та ще восьми держав-партнерів. Німеччина як лідер коаліції вже створила фінансовий механізм для закупівель обладнання та послуг у сфері РЕБ. Усе - для їх оперативної передачі Збройним силам України в якості міжнародної військової допомоги", - зазначив міністр.

Він сподвається, що до коаліції приєднаються ще й нові партнери.

"Вдячний Німеччині за лідерство, системність і темп. Сильна коаліція - це сильна Україна та Європа", - додав Умєров.

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