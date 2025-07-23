Переговори в Стамбулі: Володимир Зеленський затвердив склад української делегації
2025-07-23 16:47
Президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі в переговорах з росією в Стамбулі в середу, 23 липня. Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.
Очолив делегацію секретар РНБО Рустем Умєров, до складу також увійшли представники МЗС, Офісу президента, ЗСУ, СБУ та розвідки.
До делегації увійшли:
- радник керівника Офісу президента України Олександр Бевз
- заступник начальника штабу Командування Військово-морських Сил ЗСУ Олександр Дьяков
- перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця
- представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони Юрій Ковбаса
- офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ Георгій Кузьмичов
- перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський
- заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Євген Острянський
- заступник голови Служби безпеки України Олександр Поклад
- заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький
- начальник відділу міжнародного права - заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу ЗСУ Андрій Фомін
- заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Олексій Шевченко
- старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олександр Шеріхов
- заступник начальника штабу Командування Повітряних сил ЗСУ Євген Шинкарьов
Це буде вже третій раунд переговорів з росіянами у Стамбулі.