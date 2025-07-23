Політика Переговори в Стамбулі: Володимир Зеленський затвердив склад української делегації

2025-07-23 16:47

Президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі в переговорах з росією в Стамбулі в середу, 23 липня. Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.





Очолив делегацію секретар РНБО Рустем Умєров, до складу також увійшли представники МЗС, Офісу президента, ЗСУ, СБУ та розвідки.

До делегації увійшли:

радник керівника Офісу президента України Олександр Бевз

заступник начальника штабу Командування Військово-морських Сил ЗСУ Олександр Дьяков

перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця

представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони Юрій Ковбаса

офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ Георгій Кузьмичов

перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський

заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Євген Острянський

заступник голови Служби безпеки України Олександр Поклад

заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький

начальник відділу міжнародного права - заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу ЗСУ Андрій Фомін

заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Олексій Шевченко

старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олександр Шеріхов

заступник начальника штабу Командування Повітряних сил ЗСУ Євген Шинкарьов

Це буде вже третій раунд переговорів з росіянами у Стамбулі.