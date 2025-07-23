Політика Переговори в Стамбулі: Володимир Зеленський затвердив склад української делегації

2025-07-23 16:47

Президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для участі в переговорах з росією в Стамбулі в середу, 23 липня. Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

Очолив делегацію секретар РНБО Рустем Умєров, до складу також увійшли представники МЗС, Офісу президента, ЗСУ, СБУ та розвідки.

До делегації увійшли:

  • радник керівника Офісу президента України Олександр Бевз
  • заступник начальника штабу Командування Військово-морських Сил ЗСУ Олександр Дьяков
  • перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця
  • представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони Юрій Ковбаса
  • офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ Георгій Кузьмичов
  • перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський
  • заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Євген Острянський
  • заступник голови Служби безпеки України Олександр Поклад
  • заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький
  • начальник відділу міжнародного права - заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу ЗСУ Андрій Фомін
  • заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Олексій Шевченко 
  • старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олександр Шеріхов
  • заступник начальника штабу Командування Повітряних сил ЗСУ Євген Шинкарьов

Це буде вже третій раунд переговорів з росіянами у Стамбулі. 

subscriber subscriber

Еще по теме

Володимир Зеленський вперше відкрито дорікнув США у питанні мирного врегулювання війни

2025-06-11 08:24

Марко Рубіо нагадав, що Вашингтон наполягає на продовженні прямих переговорів і якнайшвидшому завершенні війни в Україні

2025-06-09 13:32

До Коаліції радіоелектронної боротьби офіційно приєдналися ще п’ять розвинених країн

2025-06-06 12:29

У Трампа заявили, що на мирних переговорах обидві сторони мають бути готові "трохи відступити"

2025-06-02 16:41

Еще новости в разделе "Політика"

Переговори в Стамбулі: Володимир Зеленський затвердив склад української делегації

2025-07-23 16:47

Вступив у силу закон, який обмежує повноваження НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

2025-07-23 13:34

Новий прем'єр Юлія Свириденко заявила, що проблема корупції в Україні занадто перебільшена

2025-07-23 10:29

Верховна Рада попри блокування трибуни обмежила незалежність Національного антикорупційного бюро та САП

2025-07-22 16:38
Все статьи раздела "Політика"

Політика

Переговори в Стамбулі: Володимир Зеленський затвердив склад української делегації 2025-07-23 16:47
Вступив у силу закон, який обмежує повноваження НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 2025-07-23 13:34
Новий прем'єр Юлія Свириденко заявила, що проблема корупції в Україні занадто перебільшена 2025-07-23 10:29
Верховна Рада попри блокування трибуни обмежила незалежність Національного антикорупційного бюро та САП 2025-07-22 16:38