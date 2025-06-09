Життя Сьогодні в Україні знов прогнозують надзвичайно спекотну погоду

2025-06-09 12:35

Сьогодні в Україні знов переважатиме спекотна погода. У західних, Житомирській та Вінницькій областях прогнозують короткочасні дощі з грозами, місцями можливі град і шквали.Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

"Мінлива хмарність. Удень у західних, Житомирській та Вінницькій областях короткочасні дощі, грози, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 29-34° (на південному сході країни місцями сильна спека 35-37°), у північно-західній частині 23-28°", – мовиться у повідомленні.

У Києві та області опадів не очікується, хмарність буде мінливою. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря у столиці сягне до 32-34°, по області - до 30-34°.