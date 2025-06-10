Життя Спека поступово почне відступати, місцями Україну накриють грозові зливи

2025-06-10 12:27

В Україні у вівторок, 10 червня, очікується суха погода, проте у східних областях місцями можливі короткочасні дощі та грози. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі коливатиметься від 9 до 14 градусів, на заході країни - трохи прохолодніше, 6-11°. Вдень повітря прогріється до 18-23°, тоді як у південних і південно-східних регіонах - до 24-29°.

У Києві 10 червня без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень близько 20°. За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, найвища температура у цей день була зафіксована у 2009 році - 32,2°, найнижча - у 1899 році, коли було 4,9°.

Вже у середу, 11 червня, дощі з грозами можливі у західних областях, а також у Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях. В інших регіонах опади малоймовірні. Вітер змінить напрямок із південного на північно-західний у західній частині країни, швидкість - 7-12 м/с.

Температура вночі 9-14°, у південних регіонах трохи тепліше - 14-19°. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть 18-23°, на півдні та південному сході - 24-29°.

У столиці в середу вночі без опадів, вдень очікується короткочасний дощ та місцями гроза. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.