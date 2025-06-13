Життя Ситуація в українській енергосистемі: в Укренерго пояснили, чи будуть влітку відключення світла

2025-06-13 16:44

Ситуація в українській енергосистемі є повністю контрольованою і це дає змогу прогнозувати проходження літа без дефіциту електроенергії за відсутності нових російських атак. Про це повідомив т.в.о. голови правління НЕК Укренерго Олексій Брехт під час Energy day від Європейської бізнес асоціації в Києві.

"Сьогодні ситуація в енергосистемі абсолютно контрольована і нормальна. Ми майже повністю покриваємо споживання всередині країни. Залучення імпорту комерційне. Ми також експортуємо електроенергію. Якщо винести за дужки питання, будуть обстріли чи ні, то в мене немає сумнівів, що ми нормально пройдемо літній, осінній періоди, а також вчасно та якісно підготуємося до зими", - заявив він.

За оцінками Брехта, зараз на ринку електроенергії спостерігається профіцит обсягом 300-2000 МВт потужностей на годину.

Також керівник Укренерго пояснив причину ранкових відключень в Миколаївській та Херсонській областях - "проблема на одній із наших підстанцій".

"Це не пов'язано з обстрілами... Ви маєте розуміти в яких умовах ці об'єкти (підстанції - ред.) були відновлені. На жаль, не ідеально, не так як нам би хотілося, тому трапляється і скоріше за все будуть траплятися прикрі випадки не довгострокових відключень", - розповів Брехт.

Нагадаємо, 10 червня в трьох областях України були відключення світла через негоду. При цьому споживання електроенергії в країні знизилось на 7,7% у порівнянні з показниками в понеділок.