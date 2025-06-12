ВІЙНА В Україні Україна провела черговий етап обміну полоненими - група важкопоранених та тяжкохворих захисників вже вдома

2025-06-12 16:46

Україна провела черговий етап обміну полоненими з росією. Додому повернулась друга група важкопоранених та тяжкохворих захисників. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у четвер, 12 червня.

Зазначається, що мова йде про частину великого обміну у категоріях військовослужбовців віком до 25 років, а також важкопоранених та тяжкохворих.

"На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-морських сил, Повітряних Сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. Серед звільнених сьогодні є захисники Маріуполя, що перебували в полоні більше трьох років. Усі визволені оборонці - чоловіки, представники рядового та сержантського складу. Частину звільнених сьогодні українських воїнів вважали зниклими безвісти", - йдеться в повідомленні.
Додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Вказано, що звільнені з полону захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.

Також анонсовано наступний етап звільнення українських захисників, який відбудеться найближчим часом.

 

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