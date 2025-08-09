ВІЙНА В Україні Ворог розгорнув інформаційну кампанію з дискредитації процесу обміну полоненими

2025-08-09 12:30

Ворог продовжує інформаційну кампанію з дискредитації процесу обміну полоненими, активно поширюючи неправдиві заяви через своїх посадовців та пропагандистів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони (РНБО) України.

Зазначається, що голова російської переговорної делегації у Стамбулі Володимир Мединський заявив, що третій обмін полоненими затримується через нібито "відмову України забирати тисячу своїх військовополонених". Він також звинуватив Україну у "вибірковому підході до обміну".

"Ці твердження не відповідають дійсності. Як повідомлялося раніше, Україна наполягає на принципі "всіх на всіх" при обміні полоненими, і кожен випадок затримки є частиною свідомої кампанії Росії щодо маніпулювання громадською думкою та зниження довіри до українських державних інститутів", - наголосили в ЦПД.

У відомстві додали, що Україна послідовно працює над поверненням кожного свого громадянина з полону.

У ЦПД нагадали, що Росія активно використовує подібні фейки, наприклад, поширення фейкового "звернення" від імені українських військовополонених, у якому йдеться про "виключення осіб зі списків обміну". Це черговий приклад дезінформації, спрямованої на дискредитацію механізмів обміну.