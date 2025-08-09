ВІЙНА В Україні Ворог розгорнув інформаційну кампанію з дискредитації процесу обміну полоненими

2025-08-09 12:30

Ворог продовжує інформаційну кампанію з дискредитації процесу обміну полоненими, активно поширюючи неправдиві заяви через своїх посадовців та пропагандистів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони (РНБО) України.

Зазначається, що голова російської переговорної делегації у Стамбулі Володимир Мединський заявив, що третій обмін полоненими затримується через нібито "відмову України забирати тисячу своїх військовополонених". Він також звинуватив Україну у "вибірковому підході до обміну".

"Ці твердження не відповідають дійсності. Як повідомлялося раніше, Україна наполягає на принципі "всіх на всіх" при обміні полоненими, і кожен випадок затримки є частиною свідомої кампанії Росії щодо маніпулювання громадською думкою та зниження довіри до українських державних інститутів", - наголосили в ЦПД.

У відомстві додали, що Україна послідовно працює над поверненням кожного свого громадянина з полону.

У ЦПД нагадали, що Росія активно використовує подібні фейки, наприклад, поширення фейкового "звернення" від імені українських військовополонених, у якому йдеться про "виключення осіб зі списків обміну". Це черговий приклад дезінформації, спрямованої на дискредитацію механізмів обміну.

subscriber subscriber

Еще по теме

Україна та рф домовилися про черговий обмін полоненими - повернуться додому 1200 захисників

2025-08-04 11:33

Найближчим часом очікуються ще кілька етапів обмінів полоненими

2025-07-23 12:30

В Україну повернули ще 1200 тіл загиблих захисників та цивільних громадян

2025-06-16 08:23

Україна провела черговий етап обміну полоненими - група важкопоранених та тяжкохворих захисників вже вдома

2025-06-12 16:46

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Ворог розгорнув інформаційну кампанію з дискредитації процесу обміну полоненими

2025-08-09 12:30

Затримано зрадника, який проводив коригування повітряних атак рашистів по Слов’янську

2025-08-09 10:31

Озвучено найбільш прийнятні для українців умовні плани завершення війни

2025-08-08 16:44

У Києві викрили чергову схему "допомоги" ухилянтам - ціна питання складала 15 тис. доларів

2025-08-08 12:29
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Ворог розгорнув інформаційну кампанію з дискредитації процесу обміну полоненими 2025-08-09 12:30
Затримано зрадника, який проводив коригування повітряних атак рашистів по Слов’янську 2025-08-09 10:31
Озвучено найбільш прийнятні для українців умовні плани завершення війни 2025-08-08 16:44
У Києві викрили чергову схему "допомоги" ухилянтам - ціна питання складала 15 тис. доларів 2025-08-08 12:29