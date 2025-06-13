Мир У Туреччині успішно пройшов випробування безпілотний винищувач-невидимка Кızılelma

2025-06-13 12:29

Безпілотний винищувач Кızılelma турецької компанії Baykar успішно пройшов випробування аеродинамічної системи зльоту, інформує TRT Haber.

“KIZILELMA PT-4 успішно пройшов випробування ідентифікації аеродинамічної системи зльоту”, - мовиться у повідомленні.

Також компанія опублікувала відео із випробувань на платформі Х.

“Той, хто одного разу відчув смак свободи, завжди хоче літати”, - додали у дописі.

KIZILELMA - турецький бойовий безпілотний літальний апарат нового покоління, розроблений компанією Baykar.

Безпілотник створений за схемою "літак-невидимка" зі злітно-посадковою здатністю з коротких злітних смуг, зокрема - з палуби авіаносця без катапульти. Це робить його першим турецьким палубним ударним БПЛА.

KIZILELMA позиціонують як один із ключових елементів майбутнього безекіпажного флоту Туреччини та альтернативу пілотованим винищувачам.

Технічні характеристики: