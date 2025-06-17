Життя Сьогодні Україну накриють короткочасні дощі, але потім температура тільки зростатиме

2025-06-17 11:30

В Україні 17 червня вночі пройдуть короткочасні дощі на заході, а вдень - у північних, центральних і східних регіонах України. Подекуди можливі грози, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура повітря зростатиме: вночі прогнозують +12…+17°, удень - +23…+28°, на заході та півночі трохи прохолодніше - до +25°. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

У Києві ніч пройде без опадів, а вдень очікується невеликий дощ. Температура вночі +14…+16°, удень +22…+24°. За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Срезневського, найспекотніше цього дня в столиці було у 1924 році - +34,8°, найпрохолодніше - у 1898-му (+5,3°).

Вже у середу, 18 червня, опадів не очікується на більшій частині країни. Невеликі дощі ймовірні лише на сході та в Приазов’ї.