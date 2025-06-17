ВІЙНА В Україні Гаряча ніч на Києвщині: Сили ППО знищили більше 400 ворожих дронів і ракет

2025-06-17 14:45

У ніч на вівторок російські загарбники запустили по Україні 472 безпілотники і ракети різного типу. Більшість ворожих цілей перехопила ППО, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Ворог задіяв 440 ударних дронів і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків російських міст Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово і Приморсько-Ахтарськ. Серед них було близько 280 ударних "шахедів".

Також росіяни використали ракетну зброю:

  • 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 Кинджал із повітряного простору Тамбовської обл.;
  • 16 крилатих ракет Х-101 із літаків стратегічної авіації з повітряного простору Саратовської обл.
  • 4 крилаті ракети Калібр із акваторії Чорного моря;
  • 9 керованих авіаракет Х-59/69 з літаків тактичної авіації із повітряного простору Бєлгородської та Брянської областей;
  • 1 протирадіолокаційну ракету Х-31П.

Основним напрямком удару був Київ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем і мобільні вогневі групи.

За попередніми даними, станом на 10.00 ППО знешкодила 428 засобів повітряного нападу противника, 262 збито вогневими засобами, 166 – локаційно втрачені:

  • 239 БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито, 163 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
  • 2 аеробалістичні Х-47 М2 Кинджал (1 - лок. втр.);
  • 15 крилатих ракет Х-101;
  • 8 керованих авіаційних ракет Х-59/69 (1 - лок. втр.);
  • 1 протирадіолокаційна ракета Х-31П (лок. втр.).

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння уламків у 34 локаціях.

Нагадаємо, станом на зараз відомо про понад 100 постраждалих у Києві. За різними даними, кількість загиблих від 14 до 17 осіб. Більшість загиблих - мешканці дев'ятиповерхівки, у яку влучила російська ракета і знищила цілий під'їзд.

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