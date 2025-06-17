Гаряча ніч на Києвщині: Сили ППО знищили більше 400 ворожих дронів і ракет

У ніч на вівторок російські загарбники запустили по Україні 472 безпілотники і ракети різного типу. Більшість ворожих цілей перехопила ППО, повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Ворог задіяв 440 ударних дронів і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків російських міст Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово і Приморсько-Ахтарськ. Серед них було близько 280 ударних "шахедів".
Також росіяни використали ракетну зброю:
Основним напрямком удару був Київ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем і мобільні вогневі групи.
За попередніми даними, станом на 10.00 ППО знешкодила 428 засобів повітряного нападу противника, 262 збито вогневими засобами, 166 – локаційно втрачені:
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння уламків у 34 локаціях.
Нагадаємо, станом на зараз відомо про понад 100 постраждалих у Києві. За різними даними, кількість загиблих від 14 до 17 осіб. Більшість загиблих - мешканці дев'ятиповерхівки, у яку влучила російська ракета і знищила цілий під'їзд.