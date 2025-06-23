Життя Прогноз погоди: початок тижня в Україні буде теплим, але місцями дощі та грози

2025-06-23 12:35

23 червня опади прогнозують на сході, південному сході, а також у Полтавській і Сумській областях. Про цеповідомляє Укргідрометцентр.

Вітер буде переважно північно-західним, 7-12 м/с. У центральних і південних областях вдень можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 9-14°, на півдні до 17°; вдень 19-24°, у західних і південних регіонах повітря прогріється до 28°.

У Києві вночі місцями пройде дощ, вдень без опадів. Температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.

Найтеплішим 23 червня в столиці було у 2021 році - +33,7°, а найпрохолоднішим - у 1983-му, тоді температура повітря становила всього +6,5°.

Вже у вівторок, 24 червня, дощі та місцями грози очікуються вночі на заході й півночі, водночас вдень - майже по всій країні, окрім півдня.

Вітер - західний і південно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах вночі та в північних областях вдень - до 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 11-16°, у західних регіонах до 19°; вдень 21-26°, на півдні зокрема до 32°.

У Києві - короткочасний дощ, температура 13-15° вночі та 22-24° вдень.