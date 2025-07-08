Життя Сьогодні Україну накриють дощі з грозами і шквалами, але літня спека не відступить

2025-07-08 11:30

У західних областях України у вівторок, 8 липня, очікуються короткочасні дощі та грози, місцями - град і шквали до 15-20 м/с. На Закарпатті та Прикарпатті прогнозують значні дощі, повідомляє Укргідрометцентр

Температура повітря вночі становитиме 15-20°, у Карпатах 12-17°. Вдень очікується від 26 до 31° тепла.

На решті території України - без опадів. Водночас у Житомирській, Вінницькій та Київській областях вдень місцями можливі короткочасні дощі й грози. Температура повітря вночі 17-22°, вдень попереджають про спеку у 35-39°, у північних та Вінницькій областях прогнозують до 29-34°. Вітер переважно південний і південно-західний, 7-12 м/с.

У Києві 8 липня вночі опадів не передбачається, вдень місцями пройде короткочасний дощ. Температура становитиме 20-22° вночі та 31-33° вдень. Вітер південний і південно-західний, 7-12 м/с.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, найвищу температуру 8 липня у столиці було зафіксовано у 1999 році - 35,0°, найнижчу - 8,3° тепла в 1887 та 1912 роках.

Також у середу, 9 липня, погодні умови в західних, Житомирській та Вінницькій областях залишатимуться нестабільними: прогнозують подекуди значні дощі, грози, місцями - град і шквали 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°, у Карпатах 12-17°, вдень 21-26°, на Закарпатті та Прикарпатті 17-22°.

На решті території країни опадів не очікується, хоча у Київській, Чернігівській та Черкаській областях вдень можливі короткочасні дощі й грози. Температура вночі 19-24°, вдень - 35-39°, у Київській, Чернігівській та Сумській областях 29-34°. Вітер південно-східний і південний, на заході з переходом на західний, 7-12 м/с.

У Києві 9 липня вночі без опадів, вдень місцями очікується короткочасний дощ. Температура 22-24° вночі, тоді як вдень повітря прогріється до 31–33°.