Життя У період літньої спеки українців закликали споживати електроенергію максимально ощадливо

2025-07-09 13:34

У період літньої спеки необхідно споживати електроенергію украй ощадливо у період з 20:00 до 23:00, повідомляє Укренерго.

Загалом споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Вчора воно було на 4,2% нижчим, ніж попереднього робочого дня.

"Причина – встановлення безхмарної погоди на всій території України, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі", – йдеться у повідомленні.

Але днями добовий максимум споживання був на 4% вищим, ніж максимум попередньої неділі. Це сталося через спекотну погоду в усіх регіонах, що зумовило активне використання споживачами кондиціонерів.

"У період вечірнього піку споживання – з 20:00 до 23:00 – є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, не вмикайте в цей час кілька потужних приладів одночасно", – попросили енергетики.