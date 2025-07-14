Життя Спека в Україні посилиться, але місцями прогнозують короткочасні дощі та грози

2025-07-14 08:23

Короткочасні дощі та грози у понеділок, 14 липня, очікуються на заході України та вдень у Житомирській області. У деяких районах можливі град і шквали до 15–20 м/с. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В окремих районах на заході град та шквали 15-20 м/с. Синоптики попередили про I рівень небезпечності, жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - застерегли у повідомленні.

Температура повітря вночі становитиме 14-19°, вдень - 26-31°. На півдні та сході вночі очікується 18-23°, вдень - 29-34°, місцями спека до 35-37°. Тоді як уКарпатах - прохолодніше: вночі 9-14°, а вдень 18-23°.

У Києві без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 29-31°.

15 липня короткочасні дощі та грози збережуться на заході, а вдень - також на північному сході. На решті території - без опадів.Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі у західних і північних областях 14-19°, вдень 24-29°; на решті території - вночі 18-23°, вдень 29-34°, на півдні місцями спека до 35-37°.

У Києві без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.