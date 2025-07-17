Зафіксовані аварійні відключення електроенергії у трьох областях України

Станом на сьогодні зафіксовано відключення електроенергії через негоду у трьох областях України. Про це повідомило Укренерго.
"Через несприятливі метеоумови (гроза, сильний вітер) – на ранок повністю або частково були знеструмлені 24 населені пункти у трьох областях. Аварійно-відновлювальні роботи вже почалися, їх виконують фахівці обленерго. Заживлення усіх знеструмлених через негоду абонентів очікується протягом поточної доби", – йдеться у повідомленні.
Разом з тим споживання електроенергії знизилось. Сьогодні зранку воно було на 5,8% нижчим, ніж в цей же час в середу. Причина – спадання спеки у більшості регіонів України.
При цьому добовий максимум споживання електроенергії вчора був на на 2% вищим, ніж у вівторок.
Раніше у Міненерго заявили, що ситуація з генерацією електроенергії цього літа набагато краща, ніж попереднього, і не передбачає обмежень для населення і промисловості, але ризики можливих ударів рф та їхні наслідки залишаються актуальними.