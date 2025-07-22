Життя Прогноз погоди: в Україні очікуються короткочасні дощі та спека до +37С°

2025-07-22 13:35

У вівторок, 23 липня, вночі місцями дощитиме у північних та центральних областях, а вдень - на сході, південному сході та в Сумській області. На решті території опади не прогнозуються. Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

У західних, північних та Вінницькій областях температура вночі сягатиме 14-19°, удень - 24-29°. В інших регіонах нічна температура буде в межах 17-22°, денна - 27-32°, на півдні місцями можливе підвищення до 35-36°, у Дніпропетровській області - до 35-37°. У західних областях - 21-26° тепла.

У Києві 23 липня вночі можливий короткочасний дощ, вдень - без опадів. Вітер західного напрямку, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 17-19°, вдень - 25-27°.