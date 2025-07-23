ВІЙНА В Україні «Резерв+» незабаром розширить список категорій для відстрочок від мобілізації

2025-07-23 08:24

Застосунок «Резерв+» незабаром розширить список категорій для відстрочок від служби.

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко повідомила, що планують спростити отримання відстрочки в кілька кліків для:

Наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищої та професійної освіти — за умови наявності даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Громадян, у яких є чоловік або дружина з інвалідністю 1 чи 2 групи — за підтвердженням даних Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та ДРАЦС.

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«Резерв+» незабаром розширить список категорій для відстрочок від мобілізації 2025-07-23 08:24
З поверненням спекотної погоди обсяги споживання електроенергії в Україні знов швидко зростають 2025-07-22 14:45
Рашисти атакували Україну 24 ракетами та 426 шахедами і безпілотниками-імітаторами різних типів 2025-07-21 16:44