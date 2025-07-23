ВІЙНА В Україні Найближчим часом очікуються ще кілька етапів обмінів полоненими

2025-07-23 12:30

Очікуються ще кілька етапів обмінів полоненими з росією. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в Телеграм.

"Заслухав доповіді щодо проведених етапів обмінів полонених і тих, які готуються. Очікуємо на кілька етапів обмінів на виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі та продовжуємо іншу нашу активність для звільнення наших людей – як військових, так і цивільних. Координує цю роботу секретар РНБО України, залучені всі необхідні сили та інституції", – написав він.

Зеленський подякував українській розвідці, Міністерству внутрішніх справ, команді Офісу президента, СБУ, омбудсману та Координаційному штабу.

Президент наголосив, що вдалося значно активізувати обміни протягом весни – літа цього року.

"Серед звільнених із полону є люди, які перебували в категорії безвісти зниклих, а також люди, які утримувались у російських тюрмах і таборах із часу до повномасштабної війни. Саме тому наша команда перевіряє інформацію по кожному прізвищу. Шукаємо всіх наших", – зазначив глва держави.

Також сьогодні доповіли щодо заходів із реабілітації повернених із полону, і роботи, яка ведеться з розслідування злочинів проти українських полонених.

"Маємо відновити справедливість, і для цього працюємо на всіх рівнях – юридичному, політичному, спеціальних операцій", – резюмував Зеленський.