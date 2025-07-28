Життя Україну накриють дощі та грози, але аномальна літня спека не відступить

2025-07-28 08:23

Дощі та грози накриють західні області, а також Житомирщину й Вінниччину 28 липня. Температура повітря вночі становитиме 14-19°, вдень - 23-28°. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Тоді як у більшості північних і центральних регіонів, а також в Одеській і Миколаївській областях очікуються помірні опади, втім, подекуди - зливи, зокрема на Київщині та Черкащині. Удень місцями ймовірні град і шквали до 15-20 м/с. На решті території - без опадів.

Температура повітря вночі сягатиме 17-22°, на півдні до 25°. Водночас вдень прогнозують до 29-34°, на півдні, у Кіровоградській і Дніпропетровській областях - місцями до 35-38°, у північних регіонах - 27-32°.

Вітер східного та південно-східного напрямку, 7-12 м/с.

У Києві 28 липня прогнозують дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 20-22°, вдень повітря прогріється до 29°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Срезневського, найвища температура 28 липня у столиці була зафіксована у 1945 році - 34,6°, тоді як найнижча - 8,4° в 1890 році.

Вже 29 липня помірні, місцями сильні дощі пройдуть у західних областях, на Житомирщині та Вінниччині. Вночі температура буде 14-19°, вдень фіксуватимуть всього 19-24°.

Короткочасні дощі й грози прогнозують у північних і центральних регіонах, а також вдень - в Одеській і Миколаївській областях. У деяких районах можливі град і шквали 15-20 м/с. Решта території залишиться без опадів. Вночі 17-22°, на півдні - до 25°, вдень 29-34°, місцями спека до 38°.

Вітер південно-східний, у західних регіонах - північно-західний, 7-12 м/с.

У Києві 29 липня передбачається короткочасний дощ, східний вітер 7-12 м/с, температура вночі 20-22° та вдень до 30-32° вдень.