ВІЙНА В Україні У Харкові СБУ затримала агента рашистів, який збирав координати для підготовки ударів по енергетиці

2025-08-01 12:29

У Харкові затримано агента рашистів, який на замовлення ворога збирав координати військових, електро- і теплогенеруючих об’єктів міста для підготовки серії ракетно-дронових ударів, повідомляє СБУ.

За даними слідства, замовлення окупантів виконував 34-річний експрацівник Харківського підприємства теплоенергетики, якого звільнили через наркозалежність.

Як повідомляється у ТГ-каналі журналіста Андрія Цаплієнка, затриманого звати Дмитро Ільченко.

За інформацією СБУ, ФСБ дистанційно завербувала його через Телеграм-канали з пошуку заробітку і запропонувала гроші в обмін на співпрацю.

Головним завданням агента був збір координат. Серед іншого, він намагався розвідати геолокації мобільних вогневих груп ППО, які захищають високовольтні трансформаторні підстанції Харкова, а також координати модульних котелень та когенераційних установок, що забезпечують мешканців міста теплом і електрикою замість атакованих ворогом ТЕЦ.

Додатково коригувальник намагався виявити пункти дислокації ТЦК. Для цього він під час побутових розмов випитував адреси військкоматів у знайомих, які відвідували режимні об’єкти, а потім фотографував ці будівлі.

За матеріалами справи, агент координував свою підривну діяльність із діючим співробітником ФСБ, особу якого вже встановлено Службою безпеки.

СБУ задокументувала дії ворога та провела заходи для убезпечення локацій Сил оборони та енергооб’єктів. На фінальному етапі спецоперації фігуранта було затримано.При обшуку у нього вилучено телефон із доказами роботи на ворога.

Затриманому повідомили про підозру - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.