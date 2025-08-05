Життя В Україні прогнозують спеку до +35°С, а завтра у більшості областей очікуються короткочасні дощі

2025-08-05 11:30

В Україні у вівторок утримається суха та тепла погода. Опади можливі лише в Карпатах. Вдень спекотно, на півдні - місцями до +35°С, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура у південній частині вночі 18-23°, вдень 30-34°; тоді як на решті території вночі 14-19°, вдень 24-29°. У Карпатах вночі та вранці місцями туман; температура вночі 8-13°, вдень 18-23°.

Водночас у Києві температура вночі 17-19°, вдень 27-29°, вівторок вітер північно-західний, 5-10 м/с,.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у столиці за весь період метеорологічних спостережень з 1881 року найвищу температуру 5 серпня зафіксували на у 38,1° в 2010 році, тоді як найнижчу вночі - у 7,6° в 1907році.

Вже у середу, 6 серпня, у західних, Вінницькій, вдень та у більшості північних та центральних областей короткочасні дощі, місцями грози. Втім, на решті території поки що без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура у південній частині вночі становитиме 18-23°, тоді як вдень прогріється до 30-34°, місцями спека до 35-37°. На решті території вночі 14-19°, вдень 24-29°, а у західних областях 20-25°.

У Києві в середу вдень короткочасний дощ, можлива гроза. Температура вночі 17-19°, вдень 25-27°. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

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