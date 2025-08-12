ВІЙНА В Україні На Закарпатті прикордонники затримали одразу 19 ухилянтів, які намагалися втекти до Словаччини

2025-08-12 13:35

На Закарпатті прикордонники Чопського загону затримали поблизу села Палло Ужгородського району 19 українців, які намагалися незаконно перетнути кордон зі Словаччиною. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Військовослужбовці зафіксували наближення кількох груп до державної межі за допомогою камер відеоспостереження. Вже подальше пересування відстежували безпілотником.

На затримання вислали групу реагування та оперативних співробітників. Правопорушники не зреагували на вимогу зупинитися, тож військовослужбовцям довелося здійснити декілька попереджувальних пострілів.

Спершу затримали 18 осіб з різних регіонів України. Вже під час подальших пошуків виявили ще одного ухилянта, який далеко відійшов від решти.

Затриманих доправили у прикордонний підрозділ. Згодом їх притягнуть до відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого ст.204-1 "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Наразі тривають заходи щодо встановлення осіб, причетних до організації незаконного переправлення групи через державний кордон.