ВІЙНА В Україні У Чернівецькій області викрили посадовців освітньої галузі, які продавали ухилянтам місця у виші

2025-10-18 09:32

У Чернівецькій області викрили посадовців освітньої галузі, які продавали місця у виші. Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

Прокурори пільно з поліцією викрили корупційну схему у сфері післядипломної освіти. Під підозрою - проректор Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку, доцент Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та керівник структурного підрозділу Державної наукової установи Інститут модернізації змісту освіти.

За даними слідства, вони організували "бізнес" із продажу місць в аспірантурі за гроші. Вартість "вступу" сягала 4500 доларів з однієї особи.

Кандидатів шукали доцент Чернівецького національного університету та посадовець Інституту модернізації змісту освіти, а проректор оформлювала їх на навчання. За це вона отримувала по 4000 доларів з кожного вступника, спільники - по 250 доларів.

Цією "послугою" скористалось п’ятеро буковинців. Крім того, після зарахування на навчання їм нав’язали ще одну "умову" - передати доступ до банківських карток, на які надходила стипендія - понад 285 тисяч гривень з рахунків стипендіатів теж осіли в кишенях учасників оборудки.

Загальна сума одержаних ними неправомірних коштів перевищує один мільйон гривень. Усім трьом фігурантам повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.