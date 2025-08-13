Політика Євроcоюз передасть на підтримку України ще 1,6 млрд євро доходів від заморожених активів рф

2025-08-13 16:47

Євроcоюз отримав третій переказ надзвичайних доходів з заморожених активів Центрального банку росії у розмірі 1,6 млрд євро. Майже всі ці гроші підуть на підтримку України, повідомила пресслужба Єврокомісії.

"Третій трансфер у розмірі 1,6 млрд євро надходжень від заморожених активів Центрального банку росії став доступним на підтримку України", – йдеться у повідомленні.

В ЄК нагадали, що мова йде про так звані надзвичайні прибутки від заморожених активів Центрального банку росії, які зберігаються в центральних депозитаріях цінних паперів ЄС. Хоча самі активи залишаються заблокованими, відсотки на грошові залишки можуть використовуватися для підтримки України.

Перший такий трансфер відбувся у липні 2024 року, а другий – у квітні 2025 року. Третій трансфер охоплює доходи, накопичені протягом першої половини 2025 року.

"90% перших двох траншів були використані для підтримки України через Європейський фонд миру (EPF), а 10% – через інструмент UkraineFacility. Починаючи з цього третього траншу, 95% надходжень буде спрямовано на підтримку України через механізм кредитного співробітництва з Україною (ULCM), а 5% – через EPF. Механізм ULCMнадає безповоротну підтримку для допомоги Україні у погашенні позики макрофінансової допомоги від ЄС, а також кредитів від двосторонніх кредиторів", – додали в Єврокомісії.