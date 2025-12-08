Політика Сім країн Євросоюзу офіційно підтримали "репараційний кредит" Україні

2025-12-08 16:44

Лідери семи країн-членів Європейського союзу заявили про рішучу підтримку репараційного кредиту Україні з подальшим ухваленням рішення на засіданні Європейської ради у грудні. Про це йдеться в їхньому колективному листі до представників уряду ЄС, датованому 7 грудня, який цитує Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що прем’єр-міністри Естонії Крістен Міхал, Фінляндії Петтері Орпо, Ірландії Майкл Мартін, Таосіч, Латвії Евіка Сіліня, Польщі Дональд Туск, Швеції Ульф Крістерссон та президент Литви Гітанас Науседа звернулися до президентів Європейської комісії та Європейської ради Урсули фон дер Ляєн та Антоніу Кошта.

Голови урядів перелічених країн висловили свою рішучу підтримку репараційного кредиту Україні з подальшим ухваленням рішення на засіданні Європейської ради у грудні.

"Шановний Антоніо, шановна Урсуло, з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Європа непохитно підтримує Україну. Ми робимо це, тому що це морально правильно, а також тому, що імперіалістичні амбіції Росії загрожують європейській безпеці за межами України. Таким чином, Україна бореться також за нашу свободу та за наші цінності", - мовиться в листі.

Лідери констатували, що вони прагнуть знайти довгострокову надійну підтримку, яка зміцнить Україну.

"З огляду на поточний масштаб та терміновість бюджетних та військових потреб України, ми рішуче підтримуємо пропозицію Комісії щодо репараційного кредиту, що фінансується за рахунок залишків готівки з іммобілізованих російських активів у ЄС. Крім того, що це найбільш фінансово доцільне та політично реалістичне рішення, воно також відповідає фундаментальному принципу права України на компенсацію за збитки, завдані агресією", - наголосили автори листа.

Вони також зазначили, що час має вирішальне значення.

"Ухваливши рішення стосовно репараційного кредиту на засіданні Європейської Ради у грудні, ми маємо можливість посилити позицію України для самозахисту та покращити позицію для переговорів про справедливий та тривалий мир. Ми готові конструктивно співпрацювати з вами для досягнення цієї мети" - додали підписанти.

