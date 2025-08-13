Захисник збірної України Ілля Забарний став найдорожчим українським футболістом в історії

Центральний захисник збірної України Ілля Забарний став гравцем ПСЖ, підписавши з клубом контракт на п'ять років.
Згідно з інформацією ЗМІ, парижани заплатили Борнмуту за Забарного 63 млн + 4 млн бонусами.
Таким чином, за всю кар'єру клуби заплатили за Забарного в сумі 85,7 млн євро (Борнмут - Динамо і ПСЖ - Борнмуту).
ТОП-5 українців за сумарною вартістю всіх трансферів
Якщо ж порівнювати окремі трансфери, то Забарний поступається Мудрику в сумі переходу, але обходить інших українських футболістів.