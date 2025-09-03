ВІЙНА В Україні Поліцейський з Києва за 6 тис. євро допомагав військовозобов’язаним чоловікам втекти з України

2025-09-03 10:29

Старший інспектор столичного управління Нацполіції допомагав військовозобов’язаним чоловікам втекти з України. Про це повідомило ДБР.

Вказано, що правоохоронець перевозив "клієнтів" із Києва до Вижницького району Чернівецької області, що межує із Румунією. Коштувала така послуга 6 тис. євро з людини.

"Аби уникнути викриття, поліцейський вирушив у псевдовідрядження, змінював номерні знаки та встановлював на автомобіль світлові маячки, які надавали пріоритет в русі. У разі зупинки, він пред'являв посвідчення та казав, що терміново везе колег на спецзавдання. Для маскування усіх чоловіків також переодягли у форму", – йдеться у повідомленні.

Вказано, що 23 серпня п'ятьох військовозобов’язаних та поліцейського зупинили правоохоронці на в’їзді до Буковини. Після перевірки документів чоловікам вручили повістки та склали протоколи про адміністративне правопорушення.

Правоохоронцю повідомили підозру за статтею про сприяння організації незаконного переправлення декількох осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, службовою особою з використанням службового становища (ч.2 ст.332 КК України). Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.