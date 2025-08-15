Україна розраховує цього року отримати ще близько 1,8 млн артилерійських боєприпасів

Україна розраховує до кінця року отримати близько 1,8 млн артилерійських боєприпасів у межах чеської ініціативи. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на спільній з главою МЗС Чехії Яном Ліпавським пресконференції у Києві, передає Укрінформ.
"Чехія здійснює практичні внески у нашу спільну безпеку та оборону. В тому числі завдяки чеській снарядній ініціативі, започаткованій у 2024 році, Збройні сили України мають отримати близько 1,8 млн артилерійських боєприпасів до кінця цього року", - сказав він.
Сибіга наголосив, що це не просто допомога, а життєво важливий внесок в оборону України.
"Поставки боєприпасів, придбаних за рахунок заморожених російських активів, - це приклад рішучих і сміливих рішень Чехії. Дякую. Ми вітаємо продовження снарядної ініціативи", - зазначив міністр.
Як відомо, у 2024 році Чехія за підтримки союзників започаткувала ініціативу щодо придбання боєприпасів для ЗСУ в третіх країнах. Завдяки цьому Україні торік було передано приблизно 1,5 мільйона снарядів різного калібру.