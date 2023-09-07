ВОЙНА В Украине ЄС планує подвоїти виробництво снарядів, аби допомогти Україні знищити ворога

2023-09-07 11:34

"Ми бачимо, що європейські промислові потужності зросли, тож це позитивна тенденція. Мабуть, до кінця року - або до початку наступного року - ми зможемо виробляти майже вдвічі більше, ніж виробляли в Європі роком раніше", - сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Він не уточнив обсяги, яких може досягнути галузь, але в політичному документі Естонії йдеться, що наразі блок має потужність для виробництва близько 300 тисяч снарядів на рік.

Подвоєння цієї цифри означатиме виробництво до 600 тисяч снарядів до кінця цього року. При цьому джерело, знайоме із ситуацією, повідомило, що наступного року потужність може досягти 1 млн снарядів.