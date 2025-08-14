Політика Джей Ді Венс розкрив Зеленському деталі запланованих переговорів щодо завершення війни в Україні

2025-08-14 13:35

США не будуть вести переговори з росією щодо завершення війни без участі України та її європейських союзників. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс під час телефонної розмови із президентом України Володимиром Зеленським та лідерами європейських країн, повідомляє NBC.

Видання посилається на інформацію від двох німецьких чиновників, які були присутні на розмові та побажали залишитися анонімними. За їхніми словами, президент США Дональд Трамп, Венс та інші представники адміністрації проявили великий інтерес до того, що Україна та європейські союзники вважають ключовими моментами в дипломатичних переговорах.

Нагадаємо, у середу Коаліція рішучих озвучила п’ять вимог щодо мирної угоди між росією та Україною. Зокрема, Москва не повинна мати права вето на шляху України до ЄС і НАТО, а також вимагати обмежень ЗСУ.