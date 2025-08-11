Політика Білий дім розглядає можливість запрошення Володимира Зеленського на переговори на Аляску

2025-08-11 08:23

Білий дім розглядає можливість запрошення президента України Володимира Зеленського на Аляску, де лідер США Дональд Трамп має зустрітися з путіним. Про це повідомляє NBC з посиланням на джерела.

"Це питання обговорюється", - цитує видання одного з них.

За словами високопоставленого чиновника США, а також людей, знайомих з обговореннями, візит ще не затверджено. І наразі неясно, чи приїде в підсумку Зеленський для проведення зустрічей. Але як зазначив чиновник США, це "абсолютно" можливо.

"Усі дуже сподіваються, що це станеться", - сказав він.

На запитання, чи офіційно США запросили Зеленського на Аляску, чиновник Білого дому відповів: "Президент залишається відкритим до тристороннього саміту з обома лідерами. Зараз Білий дім зосереджений на плануванні двосторонньої зустрічі, яку запросив путін".

subscriber subscriber

Еще по теме

Израиль и США провели на Аляске секретные испытания гиперзвуковой ракеты

2019-07-30 09:41

Истребители США легко перехватили шесть военных самолетов РФ около Аляски

2019-05-23 15:46

Американские истребители перехватили российские Ту-95 возле Аляски

2018-05-12 14:00

видео Забрали Крым, на очереди Аляска: видео с постановкой российских школьников взорвало сеть

2016-06-28 21:30

Еще новости в разделе "Політика"

Білий дім розглядає можливість запрошення Володимира Зеленського на переговори на Аляску

2025-08-11 08:23

Сенатор Ліндсі Грем підтвердив готовність Конгресу США схвалити нові санкції та мита проти рашистів

2025-08-09 08:28

Дональд Трамп заявив про велику ймовірність зустрічі з Володимиром Зеленським і бункерним

2025-08-08 08:26

Володимир Зеленський анонсував великий день переговорів для просування на шляху до миру

2025-08-07 16:46
Все статьи раздела "Політика"

Політика

Білий дім розглядає можливість запрошення Володимира Зеленського на переговори на Аляску 2025-08-11 08:23
Сенатор Ліндсі Грем підтвердив готовність Конгресу США схвалити нові санкції та мита проти рашистів 2025-08-09 08:28
Дональд Трамп заявив про велику ймовірність зустрічі з Володимиром Зеленським і бункерним 2025-08-08 08:26
Володимир Зеленський анонсував великий день переговорів для просування на шляху до миру 2025-08-07 16:46