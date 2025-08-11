Білий дім розглядає можливість запрошення Володимира Зеленського на переговори на Аляску

Білий дім розглядає можливість запрошення президента України Володимира Зеленського на Аляску, де лідер США Дональд Трамп має зустрітися з путіним. Про це повідомляє NBC з посиланням на джерела.
"Це питання обговорюється", - цитує видання одного з них.
За словами високопоставленого чиновника США, а також людей, знайомих з обговореннями, візит ще не затверджено. І наразі неясно, чи приїде в підсумку Зеленський для проведення зустрічей. Але як зазначив чиновник США, це "абсолютно" можливо.
"Усі дуже сподіваються, що це станеться", - сказав він.
На запитання, чи офіційно США запросили Зеленського на Аляску, чиновник Білого дому відповів: "Президент залишається відкритим до тристороннього саміту з обома лідерами. Зараз Білий дім зосереджений на плануванні двосторонньої зустрічі, яку запросив путін".