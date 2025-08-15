ВІЙНА В Україні Екс-прем"єр та міністр оборони Денис Шмигаль анонсував створення "дорожньої карти" для підтримки звільнених з полону

2025-08-15 11:32

Міністр оборони України Денис Шмигаль анонсував створення "дорожньої карти" для супроводу звільнених з полону українських воїнів. Про це йшлося під час його зустрічі зі звільненими з російського полону військовими, про яку Шмигаль розповів у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що головною темою обговорення стала реінтеграція колишніх полонених: від медичних обстежень до створення окремих підрозділів, які б опікувалися цими питаннями.

"Це був відкритий і конструктивний діалог, спрямований на визначення пріоритетів для успішної реінтеграції наших воїнів", - сказано у повідомленні.

Зокрема, обговорювалося широке коло питань, з якими зазвичай стикаються військові після повернення з полону. Шмигаль запевнив, що усі конструктивні пропозиції взяті на опрацювання.

Також, за його словами, ведеться робота над системними змінами. До Верховної Ради направили низку законопроєктів, покликаних покращити систему реінтеграції.

Зокрема, мова йде про те, щоб законодавчо закріпити за військовими відпустку у 90 днів. Також пропонується надати військовим додаткову щомісячну грошову виплату в розмірі 50 тисяч грн.

"Домовилися про створення ефективної "дорожньої карти" супроводу звільнених воїнів. Маємо посилювати захист і підтримку наших воїнів, що повернулися з полону", - написав Шмигаль, додавши, що їхня гідність та повне відновлення є у пріоритеті.