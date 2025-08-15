Спорт Після прикрої поразки в бою проти Усика Даніель Дюбуа втратив ще й свого тренера

2025-08-15 09:29

Британський супертяж і колишній чемпіон світу за версією IBF Даніель Дюбуа (22-3, 21 KO) втратив свій титул у поєдинку проти дворазового абсолютного чемпіона Олександра Усика (24-0, 15 KO) цього літа.

Зазначається, що після невдачі в команді Дюбуа відбулися деякі зміни.

Кіран Фаррелл, який виконує обов’язки помічника тренера Дюбуа, повідомив, що більше не буде продовжувати працювати з британським боксером.

"Я вирішив залишити команду Деніеля Дюбуа. За півтора року співпраці ми досягли багато чого, включно з незабутнім вечором на стадіоні "Вемблі". Бути частиною його шляху до чемпіонства світу було для мене цінним досвідом. Бажаю Деніелу успіхів у майбутньому", - зазначив він.

