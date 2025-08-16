Спорт 22-річний одноклубник Забарного Нуну Мендеш увійшов в історію за кількістю трофеїв

2025-08-16 09:32

Французький ПСЖ здобув Суперкубок УЄФА, а разом із трофеєм оборонець клубу Нуну Мендеш увійшов в історію. Як повідомляє A Bola, 22-річний португалець став найтитулованішим футболістом віком до 23 років за всю історію футболу.

Зазначається, що за свою відносно коротку кар'єру Мендеш уже має у своєму активі 14 трофеїв. У складі рідного Спортінга він виграв дубль та Суперкубок Португалії, а разом із ПСЖ здобув чотири титули Ліги 1, Кубок французької ліги та інші нагороди.

Таким чином, Нуну обійшов попереднього рекордсмена - француза Кінгслі Комана, в якого 13 трофеїв. У списку також - Кіліан Мбаппе (12), Пеле та Ліонель Мессі, які здобули по 11 титулів у віці до 23 років.