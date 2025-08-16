Спорт Захисник Ліверпуля Ібраїм Конате може стати однією з головних трансферних сенсацій наступного сезону

Захисник Ліверпуля Ібраїм Конате може стати однією з головних трансферних цілей наступного літа, повідомляє Diario Sport.

Зазначається, що контракт 25-річного француза з "червоними" завершується влітку 2026 року, тож уже в січні він матиме право вести перемовини з іншими клубами - у разі відмови від продовження угоди.

На Конате претендують одразу кілька топ-команд, серед яких Реал та ПСЖ, які, за даними джерела, мають перевагу в боротьбі за гравця.

Наразі ринкова вартість футболіста оцінюється у 60 мільйонів євро.

