ВІЙНА В Україні Стало відомо, скільки країн вже готові ввести свої миротворчі війська в Україну

2025-08-22 14:39

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що більше трьох країн готові ввести свої війська в Україну, і це потребує координації зі США та узгодження спільних правил ведення бойових дій. Про це він зазначив в інтерв’ю Corriera della sera.

Так Єрмак відповів на запитання, чи готові Німеччина, Велика Британія та Франція надіслати війська в Україну.

"Я можу підтвердити, що більше трьох країн готові надіслати солдатів, але я не хочу конкретно називати їх, хоча деякі з тих, що ви згадали, є серед них. Це потрібно координувати зі Сполученими Штатами, щоб зберегти єдність нашого фронту та розробити деякі спільні правила ведення бойових дій. Звичайно, на нашій території будуть війська союзників", - зазначив він.

Нині українське командування вивчає чисельність іноземних контингентів, необхідних для безпеки кордону. За словами глави ОП, необхідно розробити характер мандата континентів, умови використання, прерогативи та обмеження місії.

"Трамп сказав нам, що США братимуть участь у наших гарантіях безпеки, і зараз ми визначаємо конкретні аспекти цього зобов'язання. З сьогоднішньої ночі відновлюються контакти між нашими генералами та Пентагоном", - додав Єрмак.