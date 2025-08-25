Спорт Ілля Забарний поділився думкою про те, хто має стати володарем Золотого м’яча-2025

2025-08-25 10:27

Гравець збірної України та ПСЖ Ілля Забарний поділився думкою про те, хто має стати володарем Золотого м’яча-2025.

Зазначається, що новачок французького клубу виділив Усмана Дембеле.

"Завжди мріяв грати поруч із Дембеле. Він неймовірно технічний, і приємно мати такого футболіста у своїй команді.

Він абсолютно заслуговує на Золотий м’яч: виграв усе і був найяскравішим гравцем минулого сезону", - наводить слова Забарного TayoPSG.

У минулому сезоні Усман забив 37 голів і зробив 16 гольових передач у 60 матчах за клуб і збірну.