Гравець збірної України та ПСЖ Ілля Забарний поділився думкою про те, хто має стати володарем Золотого м’яча-2025.
Зазначається, що новачок французького клубу виділив Усмана Дембеле.
"Завжди мріяв грати поруч із Дембеле. Він неймовірно технічний, і приємно мати такого футболіста у своїй команді.
Він абсолютно заслуговує на Золотий м’яч: виграв усе і був найяскравішим гравцем минулого сезону", - наводить слова Забарного TayoPSG.
У минулому сезоні Усман забив 37 голів і зробив 16 гольових передач у 60 матчах за клуб і збірну.