Спорт Ілля Забарний поділився думкою про те, хто має стати володарем Золотого м’яча-2025

2025-08-25 10:27

Гравець збірної України та ПСЖ Ілля Забарний поділився думкою про те, хто має стати володарем Золотого м’яча-2025.

Зазначається, що новачок французького клубу виділив Усмана Дембеле.

"Завжди мріяв грати поруч із Дембеле. Він неймовірно технічний, і приємно мати такого футболіста у своїй команді.

Він абсолютно заслуговує на Золотий м’яч: виграв усе і був найяскравішим гравцем минулого сезону", - наводить слова Забарного TayoPSG.

У минулому сезоні Усман забив 37 голів і зробив 16 гольових передач у 60 матчах за клуб і збірну.

subscriber subscriber

Еще по теме

Захисник збірної України Ілля Забарний став найдорожчим українським футболістом в історії

2025-08-16 16:45

22-річний одноклубник Забарного Нуну Мендеш увійшов в історію за кількістю трофеїв

2025-08-16 09:32

Іллю Забарного в Борнмуті замінить потужний французький центрбек Лілля Бафоде Діакіте

2025-08-15 14:39

Ілля Забарний прибув до Парижу на медогляд перед переходом у ПСЖ

2025-08-11 09:36

Еще новости в разделе "Спорт"

Захисник Ліверпуля Ібраїм Конате може стати однією з головних трансферних сенсацій наступного сезону

2025-08-25 13:32

Ілля Забарний поділився думкою про те, хто має стати володарем Золотого м’яча-2025

2025-08-25 10:27

Хосеп Гвардіола підтвердив, що планує продовжити контракт з Манчестер Сіті ще на кілька років

2025-08-22 16:44

Друга спроба: Лондонський Тоттенгем пропонує 80 млн євро за вінгера Ман Сіті Савіньо

2025-08-22 13:30
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Захисник Ліверпуля Ібраїм Конате може стати однією з головних трансферних сенсацій наступного сезону 2025-08-25 13:32
Ілля Забарний поділився думкою про те, хто має стати володарем Золотого м’яча-2025 2025-08-25 10:27
Хосеп Гвардіола підтвердив, що планує продовжити контракт з Манчестер Сіті ще на кілька років 2025-08-22 16:44
Друга спроба: Лондонський Тоттенгем пропонує 80 млн євро за вінгера Ман Сіті Савіньо 2025-08-22 13:30