Світ Туреччина створила єдину платформу захищеного зв’язку та керування всіма видами військ

2025-08-23 10:31

Турецька оборонна компанія Aselsan представила національну платформу для захищеного зв’язку та керування всіма видами військ Туреччини без залежності від інфраструктури НАТО - систему T-Link. Про це повідомляє TRT Haber.

Зазначається, що T-Link дозволяє у режимі реального часу передавати дані та координувати дії сухопутних, повітряних, морських, космічних та кіберпідрозділів. Командир корабля, наприклад, зможе управляти безпілотниками або змінювати цілі вже запущених ракет.

Система T-Link дозволяє підрозділам Збройних сил Туреччини комунікувати через спільну "цифрову мережу". На відміну від міжнародної мережі Link-16, контрольованої НАТО, T-Link є повністю національною розробкою, що унеможливлює стороннє втручання та має підвищений захист від засобів радіоелектронної боротьби.

Як кажуть фахівці, впровадження T-Link дозволить Туреччині не лише зміцнити власну обороноздатність, а й відкриє нові можливості на світовому ринку озброєнь, оскільки система усуває необхідність погоджень із третіми країнами, що розширить перспективи експорту.

subscriber subscriber

Еще по теме

Армія Туреччини купляє у Германії 40 надсучасних винищувачів Eurofighter Typhoon

2025-07-24 09:31

Союзники по НАТО підписали угоду про спільне розмінування Чорного моря

2024-01-12 08:26

Збройний напад у турецькому Ізмірі: Постраждало 12 осіб, серед них шестеро дітей

2021-09-09 11:42

Тайна появления и исчезновения стального монолита в Турции раскрыта - на самом деле это был...

2021-02-11 12:43

Еще новости в разделе "Світ"

"Венздей" тріумфально повернувся на екрани - перші чотири серії другого сезону зібрали 50 млн переглядів на Netflix

2025-08-23 13:34

У новому фільмі Енді Серкіса "Володар перснів: Полювання на Ґоллума" з’являться Гандальф та Фродо

2025-08-23 11:33

Туреччина створила єдину платформу захищеного зв’язку та керування всіма видами військ

2025-08-23 10:31

Трамп наказав пофарбувати стіну на кордоні з Мексикою в чорний колір, щоб метал нагрівався і мігранти не змогли її перелізти

2025-08-21 12:30
Все статьи раздела "Світ"

Світ

"Венздей" тріумфально повернувся на екрани - перші чотири серії другого сезону зібрали 50 млн переглядів на Netflix 2025-08-23 13:34
У новому фільмі Енді Серкіса "Володар перснів: Полювання на Ґоллума" з’являться Гандальф та Фродо 2025-08-23 11:33
Туреччина створила єдину платформу захищеного зв’язку та керування всіма видами військ 2025-08-23 10:31
Трамп наказав пофарбувати стіну на кордоні з Мексикою в чорний колір, щоб метал нагрівався і мігранти не змогли її перелізти 2025-08-21 12:30