Світ Туреччина створила єдину платформу захищеного зв’язку та керування всіма видами військ

2025-08-23 10:31

Турецька оборонна компанія Aselsan представила національну платформу для захищеного зв’язку та керування всіма видами військ Туреччини без залежності від інфраструктури НАТО - систему T-Link. Про це повідомляє TRT Haber.

Зазначається, що T-Link дозволяє у режимі реального часу передавати дані та координувати дії сухопутних, повітряних, морських, космічних та кіберпідрозділів. Командир корабля, наприклад, зможе управляти безпілотниками або змінювати цілі вже запущених ракет.

Система T-Link дозволяє підрозділам Збройних сил Туреччини комунікувати через спільну "цифрову мережу". На відміну від міжнародної мережі Link-16, контрольованої НАТО, T-Link є повністю національною розробкою, що унеможливлює стороннє втручання та має підвищений захист від засобів радіоелектронної боротьби.

Як кажуть фахівці, впровадження T-Link дозволить Туреччині не лише зміцнити власну обороноздатність, а й відкриє нові можливості на світовому ринку озброєнь, оскільки система усуває необхідність погоджень із третіми країнами, що розширить перспективи експорту.