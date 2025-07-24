Світ Армія Туреччини купляє у Германії 40 надсучасних винищувачів Eurofighter Typhoon

2025-07-24 09:31

Уряд Німеччини відкрив шлях для поставок винищувачів Eurofighter Туреччині. Про це повідомляє інформагентство Bloomberg, посилаючись на обізнаного співрозмовника.

Співрозмовник видання стверджує, що Берлін схвалив поставку 40 літаків Eurofighter Typhoon Анкарі.

Рада безпеки уряду в Берліні підписала попередній запит на 40 винищувачів.

Представник уряду Німеччини відмовився від коментарів, зазначивши, що засідання Ради безпеки є конфіденційними.

Як відомо, попередній німецький уряд на чолі з Олафом Шольцом виступав проти продажу Eurofighter Туреччині.