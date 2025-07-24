Світ Армія Туреччини купляє у Германії 40 надсучасних винищувачів Eurofighter Typhoon

2025-07-24 09:31

Уряд Німеччини відкрив шлях для поставок винищувачів Eurofighter Туреччині. Про це повідомляє інформагентство Bloomberg, посилаючись на обізнаного співрозмовника.

Співрозмовник видання стверджує, що Берлін схвалив поставку 40 літаків Eurofighter Typhoon Анкарі.

Рада безпеки уряду в Берліні підписала попередній запит на 40 винищувачів.

Представник уряду Німеччини відмовився від коментарів, зазначивши, що засідання Ради безпеки є конфіденційними.

Як відомо, попередній німецький уряд на чолі з Олафом Шольцом виступав проти продажу Eurofighter Туреччині.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Союзники по НАТО підписали угоду про спільне розмінування Чорного моря

2024-01-12 08:26

Украина сосредоточена на получении четырех типов самолетов, - Офис президента

2023-08-20 11:30

Не только F-16! Какие новейшие истребители могут войти в коалицию самолетов для Украины

2023-05-31 10:29

Збройний напад у турецькому Ізмірі: Постраждало 12 осіб, серед них шестеро дітей

2021-09-09 11:42

Еще новости в разделе "Світ"

Армія Туреччини купляє у Германії 40 надсучасних винищувачів Eurofighter Typhoon

2025-07-24 09:31

Дональд Трамп публічно закликав Сенат США не йти на літні канікули

2025-07-21 11:33

США випустили перший бойовий безпілотник LUCAS, який є американським аналогом іранського Shahed-136

2025-07-19 16:45

Трамп прокоментував чутки про вплив своєї дружини Меланії на рішення стосовно допомоги Україні

2025-07-19 12:30
Все статьи раздела "Світ"

Світ

Армія Туреччини купляє у Германії 40 надсучасних винищувачів Eurofighter Typhoon 2025-07-24 09:31
Дональд Трамп публічно закликав Сенат США не йти на літні канікули 2025-07-21 11:33
США випустили перший бойовий безпілотник LUCAS, який є американським аналогом іранського Shahed-136 2025-07-19 16:45
Трамп прокоментував чутки про вплив своєї дружини Меланії на рішення стосовно допомоги Україні 2025-07-19 12:30