Політика Китай спростував інформацію про готовність відправити миротворчий контингент в Україну

2025-08-26 08:24

Представник МЗС КНР Го Цзякунь спростував інформацію ЗМІ про нібито готовність Китаю до участі в міжнародному миротворчому контингенті в Україні. Про це повідомила газета Global Times.

"У відповідь на прохання прокоментувати повідомлення німецької газети Die Welt про те, що дипломатичні представники ЄС повідомляли про висловлення КНР готовності брати участь у можливих "міжнародних миротворчих силах" в Україні, речник МЗС КНР Го Цзякунь сказав у понеділок, що такі повідомлення не відповідають дійсності, а позиція Китаю щодо "української кризи" послідовна та прозора", – йдеться в повідомленні.

Раніше видання Die Welt із посиланням на джерела в ЄС писало про готовність Китаю взяти участь у розгортанні миротворчих сил в Україні, "якщо миротворчі сили будуть розгорнуті на основі мандата ООН". Така позиція Пекіна викликала неоднозначну реакцію в Брюсселі.

