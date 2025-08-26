ВІЙНА В Україні У Чернігові затримали зрадницю, яка передавала ворогу дані для нових повітряних атак

2025-08-26 13:35

У Чернігові затримали агентку ФСБ, котра передавала ворогу дані для нових повітряних атак по північних регіонах України. Жінка встановила камеру біля військкомату, щоб коригувати удари росіян, інформує пресслужба СБУ.

Під час затримання жінка намагалася видалити листування зі своїм куратором та розбити смартфон, щоб позбутися речових доказів.

Фігуранткою виявилася 39-річна місцева жителька, котру після вербування "відрядили" на Київщину, де вона намагалася виявити і передати ворогу геолокації аеродромів з бойовими гелікоптерами.

Як встановило розслідування, фігурантка отримала від ФСБ "маршрутний лист" із орієнтовними адресами можливого базування військових об’єктів, біля яких вона мала провести дорозвідку. Втім, зауважили у пресслужбі, у списку не було жодних актуальних координат Сил оборони України.

Після того як фігурантка не виявила оборонних об'єктів за координатами куратора, вона повернулася до Чернігова для коригування повітряних атак росіян по місцевих військкоматах.

За інструкцією російської спецслужби вона орендувала квартиру у 9-поверховому будинку біля ТЦК. На підвіконні помешкання жінка встановила телефонну камеру з віддаленим доступом для фсб. Так росіяни сподівалися відстежити час, коли на об’єкті найбільше зосереджено військовозобов’язаних, щоб вдарити по них.

Фігурантку затримали в її конспіративній квартирі. Їй вже повідомили про підозру у держзраді за ч. 2. ст. 111 Кримінального кодексу України. Нині зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.