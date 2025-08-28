ВІЙНА В Україні Ракетно-дроновий удар рашистів по Києву: кількість жертв та постраждалих зросла

2025-08-28 14:37

Унаслідок атаки рашистів на Київ в ніч на четвер відомо про 15 загиблих людей, четверо з них – діти. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація 28 серпня.

"15 осіб станом на зараз загинули внаслідок російської атаки. В тому числі 4 дитини. У Дарницькому районі пошуково-рятувальна операція триває. Також серед потерпілих – 10 дітей. Уточнюємо", – йдеться у повідомленні.

Столична прокуратура уточнює, що серед загибилих неповнолітніх – дівчинка 2-х років, 14-річний хлопець та 17-річні дівчина та хлопець.

Нагадаємо, сьогодні вночі ворожа армія запустила по Україні 629 дронів і ракет. Підрозділи ППО і РЕБ збили/подавили 589 ворожих цілей – 563 БпЛА і 26 ракет. Разом з тим було зафіксовано влучання ракет та ударних дронів ворога на 13 локаціях, падіння збитих (уламки) на 26 локаціях.

Мер столиці Віталій Кличко поінформував, що 29 серпня у Києві оголошено Днем жалоби у пам'ять за жертвами масованої атаки ворога.