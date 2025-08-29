Життя Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 29 серпня - сьогодні важливо уникати ризиків та конфліктів

2025-08-29 08:26

Овен (21.03-19.04)

Не піддавайтеся на провокації, інакше дрібні суперечки можуть перерости у щось більше. Вечір сприятливий для сімейних справ.

Телець (20.04-20.05)

Вдалий день для роботи з фінансами та планування майбутніх витрат. У особистих стосунках можливі приємні сюрпризи.

Близнюки (21.05-21.06)

Ви будете у центрі уваги. Важливо правильно скористатися шансом проявити себе на роботі або у творчості. Бережіть енергію - не витрачайте її на пусті розмови.

Рак (22.06-22.07)

День сприятливий для спілкування з друзями та відновлення старих контактів. Уникайте надмірних переживань, бо вони можуть забрати багато сил.

Лев (23.07-22.08)

Ваш ентузіазм і заразний, і ви зможете надихнути оточення. Але не забувайте слухати інших - у суперечках не завжди варто доводити свою правоту.

Діва (23.08-22.09)

День може принести дрібні клопоти, але ви швидко з ними впораєтесь. Важливо правильно розставити пріоритети та не відкладати справи на потім.

Терези (23.09-22.10)

Можливі нові знайомства або несподівані зустрічі. День сприятливий для романтики. У роботі - краще не ризикувати.

Скорпіон (23.10-21.11)

Ваша енергія допоможе подолати будь-які труднощі. Але будьте обережні з фінансовими рішеннями -не поспішайте витрачати гроші.

Стрілець (22.11-21.12)

День дарує натхнення й бажання діяти. Спробуйте почати новий проєкт або повернутися до того, що давно відкладали. У особистому житті -гарний час для щирих розмов.

Козеріг (22.12-19.01)

Можливе відчуття втоми, тож не перевантажуйте себе справами. Вам краще зосередитися на відпочинку та відновленні сил.

Водолій (20.01-18.02)

У вас можуть з’явитися несподівані ідеї щодо майбутнього. Варто занотувати все, щоб не загубити натхнення.

Риби (19.02-20.03)

День сприятливий для духовних практик та відпочинку. Прислухайтеся до внутрішнього голосу - він підкаже правильний шлях.