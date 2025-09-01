Життя Держохорона відреагувала на інформацію про те, що нібито Андрій Парубій звертався з проханням надати йому захист

2025-09-01 11:33

В Управлінні державної охорони України відреагували інформацію про те, що нібито екс голова Верховної Ради Андрій Парубій звертався з проханням надати йому державну охорону за пів року до загибелі, але отримав відмову. Відповідний коментар УДО опублікувало у Facebook.

Там зазначили, що згідно зі статтею 6 Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" № 160/98-ВР, держохорона забезпечується лише визначеному колу посадовців: голові Верховної Ради, прем'єр-міністру, голові Конституційного Суду, голові Верховного Суду, міністру закордонних справ, генеральному прокурору, міністру оборони, першому заступнику голови ВР, першому віцепрем'єру, а також заступнику голови ВР.

Також передбачено, що охорона поширюється на членів їхніх родин, якщо ті проживають разом або супроводжують посадову особу.

У разі припинення повноважень, відповідно до чинного законодавства, особа має право на охорону ще протягом одного року - за винятком випадків, коли є обвинувальний вирок суду, що набрав законної сили.

"Управління державної охорони виконує свої завдання виключно в межах чинного законодавства України", - наголосили у відомстві.

У заяві УДО не підтверджується і не спростовується факт звернення Андрія Парубія щодо охорони, а також не згадується, чи справді мала місце відмова.

Нагадаємо, минулого вікенду у Львові було вбито Андрія Парубія. Нападник здійснив декілька пострілів і втік. У місті введено спеціальну операцію Сирена.