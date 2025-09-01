Спорт Український форвард Роми Артем Довбик показав відверто слабку гру у матчі чемпіонату Італії

2025-09-01 12:35

У рамках чемпіонату Італії з футболу проходила зустріч Роми та Пізи. Це була гра другого туру Серії А.

Гра не особливо відображала силу "вовків", незважаючи на те, що вони володіли м’ячем більшу частину часу, у сукупності їхні дії з м’ячем не вирізнялися особливою гостротою. Новій команді чемпіонату частіше, ніж їм, удавалося пробиватися до воріт, що знаходилися на протилежній половині поля. Та й небезпеки атаки Пізи становили більше. Це стосовно першого тайму.

У другому таймі 56-та хвилина стала часом забиття першого і єдиного голу в цій зустрічі. Відкрив рахунок у матчі Матіас Суле, форвард Роми. Він же на 61-й хвилині міг забити і другий гол, але це взяття воріт не зарахували через гру рукою.

На поле виходив і український нападник Роми Артем Довбик. Його перебування на полі після забитого командою м’яча помітним назвати не можна.

