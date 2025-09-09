Спорт Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам підтвердив чутки про свою відставку

2025-09-09 12:27

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам підтвердив, що не планує залишатися на посаді після завершення контракту.

Зазначається, що наставник уже раніше заявляв про намір піти після чемпіонату світу 2026 року, і в останньому інтерв’ю знову підтвердив це рішення.

"Я міг піти зі збірної набагато раніше, адже все могло скластися не так вдало. Мета - кваліфікація на чемпіонат світу 2026 року, і це не тільки моя мета. Після цього, у вересні наступного року мене там не буде, це точно. У мене таке відчуття, ніби я прощаюся зараз, але це не так. Це останній рік, ось і все.

Завдяки своєму різноманітному досвіду я навчився краще контролювати свою роль і обов'язки. Щось виходить само собою, щось я роблю так само, а щось - по-іншому. Покоління змінюються, доводиться адаптуватися, але в міру просування по життю досвід теж важливий, він мене підживлює", - наголосив фахівець.

